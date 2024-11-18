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Жителей и гостей округа Ступино приглашают на мероприятия в парках

19 ноября михневский парк культуры и отдыха приглашает юных гостей принять участие в квесте «Путешествие в страну чудес». Начало в 16:00 на площади перед сценой, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

22 ноября, в пятницу, жителей и гостей поселка Михнево ждут на игровой программе «Осенний переполох» (6+). Начало в 16:30 на площади перед сценой.

В ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского 24 ноября, в воскресенье, состоится праздничное мероприятие «Для милых мам». Откроет праздник в 12:00 флешмоб «Мамино сердце» от воспитанников центра «Арион» (6+) на малой сцене.

В крытой беседке на спортивной площадке пройдут мастер-классы «Подарок маме» и «Для любимой мамы» — роспись пряников (6+), а также выставка-ярмарка товаров, созданных рукодельницами Московской области, «Сделано с любовью» (6+).

В 12:30 на спортивной площадке стартует анимационная программа от студии праздника «МАрковка» (0+).

В 13:00 пройдет мастер-класс от Учи.ру Ступино (6+). Место проведения — крытая беседка на спортивной площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.