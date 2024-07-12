Жителей и гостей Москвы познакомят с современной городской средой в «Музеоне»

Самый масштабный форум-фестиваль лета «Территория будущего. Москва 2030» почти на полтора месяца превратит парк «Музеон» в настоящий «город в городе», сообщает пресс-служба АНО «Мой район».

Интерактивная площадка познакомит гостей фестиваля с современной городской средой столицы. Пространство станет отражением концепции программы «Мой район», разработанной для равного качества жизни горожан во всех уголках столицы. Мероприятие продлится до 8 сентября.

В парке «Музеон» на площади почти в 60 тыс. кв. м расположатся различные тематические локации. Для гостей подготовили больше 13 тыс. мастер-классов, лекций, спортивных активностей и других программ.

Любителей активного отдыха будут ждать на спортивном объекте «Серфинг». Во время мастер-классов гостей научат стоять на доске и держать баланс, а во второй половине дня по выходным на площадке можно будет увидеть показательные выступления профессионалов. Рядом разместится водный тренажер для обучения серфингу детей.

Гостей «Территории будущего. Москва 2030» приглашают посетить культурное пространство «Киногород», где расположились московская улица середины XX века и макет «Сцены Театра им. М.Н. Ермоловой». Для всех желающих пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и экранизации фрагментов фильмов.

Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район" Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район" Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район"

«Планетарная станция» площадки «Мой район» будет посвящена одному из национальных приоритетов — развитию космической индустрии. Для посетителей также подготовили мастер-классы по астрономии, химии, биологии и полеты в аэротрубе.

Познакомиться с фауной Триасового, Юрского и Мелового периодов Мезозойской эры поможет научное пространство «Эволюция». Здесь можно заглянуть в эпоху происхождения мира, побывать на мастер-классах по археологии, биологии и химии, а также познакомиться с разработкой автоматизированных технических систем и освоить основы программирования беспилотных авиационных комплексов. А еще на площадке расположились детский скалодром и искусственная река для сап-бординга.

Локация, посвященная реконструкторскому фестивалю «Времена и эпохи», покажет важную особенность современной Москвы — сочетание истории и технологий, прошлого и будущего. Посетителей ждут концерты, аутентичные ремесла, исторические лекции, экскурсии. На площадке для гостей также организованы мастер-классы по реставрации и археологии.

Кроме того, в «Музеоне» можно будет пообщаться с кинологами и зоопсихологами о дрессировке и уходе за питомцами. Мастер-классы пройдут на площадке нового типа проекта «Питомцы в Москве».