Жителей и гостей Лобни приглашают на «Праздник осени» 21 сентября

В программе праздника: интерактивная игровая программа для детей; веселые конкурсы и танцевальные игры; конкурс рисунков на асфальте «Краски осени», по итогам которого победители получат призы; праздничные концертные номера от детских творческих коллективов дома культуры; тематические мастер-классы; пленер от руководителя АРТ студии «Мята» О. Бровченко «Осенняя фантазия».

Также для гостей праздника — электромобили, батут, аквагрим и беспроигрышная лотерея.

Мероприятие пройдет 21 сентября по адресу: г. Лобня, ул. Спортивная, 4. Начало — в 11:00. Вход свободный (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.