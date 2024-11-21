Жителей и гостей Лобни приглашают на поэтический открытый микрофон 23 ноября

В библиотеке микрорайона Красная поляна городского округа Лобня состоится поэтический открытый микрофон. Мероприятие будет посвящено Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вечер назвали тематически — «Слова для мамы». Это значит, что стихи, которые будут звучать в этот день, мы посвящаем всем матерям на свете», — отметили организаторы активности.

Мероприятия в честь Дня матери проходят в эти дни во всех образовательных и культурных учреждениях города. Их главная цель — привлечь внимание жителей города к важности семейных ценностей и сделать праздник мам по-настоящему особенным.

Библиотека находится по адресу: ул. Краснополянская, 29. Телефон для справок: 8 (495) 579-45-75.

Мероприятие пройдет в пятницу, 23 ноября. Начало — в 13:00. Участники встречаются у книжной выставки. Вход свободный (0+).

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