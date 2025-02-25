Жителей и гостей Лобни приглашают на мероприятия в парках на текущей неделе

С 24 февраля по 2 марта в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия. Для гостей парка «Киово» проведут «Веселые старты», мастер-класс к Масленице и квест «Мафия», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке культуры и отдыха жителей города приглашают на творческие мастер-классы, настольную игру «Денежный поток», а также на скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой. В субботу в парке состоится ретро-дискотека «Молоды душою» (50+).

В Лобненском лесопарке жителей приглашают на настольные игры, творческий мастер-класс по бисероплетению, занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

Для посетителей парка «Река времени» состоятся веселые старты, квест «Там на неведомых дорожках» и викторина «Скоро сцена».

Организаторы приглашают всех желающих и обещают, что мероприятия будут насыщенными и интересными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.