Жителей и гостей Люберец приглашают в парки на Масленичные гуляния

С 24 февраля по 2 марта в Люберецких парках пройдет масленичная неделя, а это значит, что помимо привычных еженедельных мероприятий состоятся активности в масленичных традициях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке пройдет игровая программа «Ай да, масленица!», мастер-класс по кукловождению «Здравствуй, Петрушка!», творческий мастер-класс от Центральной библиотеки им. С. Есенина «Библиопарк». В пятницу состоятся развлекательная программа, спортивная программа, а также мастер-класс по объемным фигурам из бумаги «Голубь мира». Не обойдется и без масленичного забега 5 верст Наташинский.

В Наташинском парке традиционно пройдет еженедельная скандинавская ходьба и суставная гимнастика для старшего поколения, а также клуб по интересам «Теплые встречи» и ретро-дискотека. Во вторник пройдет творческий мастер-класс и настольные игры для детей и взрослых.

В парке «Лесная опушка» во вторник пройдет веселая интерактивная программа, а также викторина, а в субботу состоятся спортивные игры и эстафеты, а также масленичный субботний забег сообщества 5 верст Томилинский.

На «Малаховском озере» пройдет игровая программа «Масленичные гуляния» 26 февраля, 2 марта также все активности будут посвящены Солнечной масленице — это и развлечения, и мастер-классы, и спортивные активности.

В Парке сказок в четверг пройдут игровая, спортивная и познавательные мероприятия, а в пятницу приглашаем детей и взрослых поиграть в шахматы и настольные игры в парковой библиотеке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.