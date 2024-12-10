сегодня в 14:30

Жителей и гостей Люберец приглашают в парки на игровые программы и мастер-классы

Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в парки на мероприятия, где они могут поучаствовать в мастер-классах и поиграть вокруг елки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центральном парке 13 декабря пройдут занятия по скандинавской ходьбе, будет работать резиденция Деда Мороза и творческая мастерская. В субботу желающие приглашаются на забег 5 верст «Наташинский». А 14 и 15 декабря можно поучаствовать в интерактивной программе «Вокруг Елки» и позаниматься в творческой мастерской.

В Наташинском парке 10 декабря для юных люберчан пройдет интерактивная программа, а для людей старшего поколения состоится вечер встреч «С любовью к жизни». 13 и 14 декабря будет работать творческая мастерская и резиденция Деда Мороза.

В парке «Малаховское озеро» 12 декабря состоится интерактивная программа. А 13 декабря желающие приглашаются принять участие в акции «Покорми птиц».

В томилинском Парке Сказок 10 и 14 декабря состоится интерактивная программа, 13 декабря желающие приглашаются на вечер отдыха «Теплые встречи».

Парк «Лесная опушка» в поселке Октябрьском 10 декабря приглашает на интерактивную программу «Вокруг Елки».

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий можно на официальных страницах Люберецких парков в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.