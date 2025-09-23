Жителей и гостей Коломны приглашают на выставку «Палитра золотой поры»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начала свою работу выставка «Палитра золотой поры» произведений члена Московского союза художников Ольги Смирновой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены картины из фондов Коломенской галереи «Дом Озерова» в технике горячего и холодного батика, росписи по шелку и дереву, живопись и графика.

Творческие работы Ольги Смирновой отличаются продуманностью композиции и тщательностью проработки деталей. Любовь художника к декоративно-прикладному искусству проявляется в своеобразии подобранного орнамента, характерной этнической структуре рисунка и уходит корнями в традиции народных росписей.

Ольга Николаевна Смирнова занималась созданием росписей занавесей и гобеленов для интерьеров различных общественных зданий в Москве, Подмосковье, Брянской области, в Сибири и в других регионах нашей страны. Автор является членом Московского Союза художников, участвует в крупных выставочных проектах, имеет целый ряд персональных выставок. Работы находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России и зарубежья.

Выставка входит в экспозиции II-ого корпуса и продолжит свою работу до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.