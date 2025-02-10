Жителей и гостей Электростали приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

На этой неделе в парке «Авангард» запланировано множество увлекательных мероприятий. Все желающие смогут проверить свои логические способности и стратегическое мышление, участвуя в турнире по шашкам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12 февраля в парке состоится инклюзивная программа «Равные возможности», которая пройдет на центральной площадке.

Секреты правильного дыхания и звучания голоса можно будет узнать на мастер-классе по вокалу с А. Балашовой, который пройдет 13 февраля.

В день всех влюбленных для жителей будет организована концертная программа «Песни о любви» под руководством А. Балашовой, а также дискотека «Звуки ретро».

В субботу, 15 февраля, электростальцы смогут зарядиться энергией, приняв участие в еженедельном беговом мероприятии «5 верст». В этот день также пройдет открытая тренировка по лыжным гонкам, концерт ансамбля «Радуга» и мастер-класс по игре ГО.

16 февраля все желающие смогут заняться йогой и начать утро в гармонии с телом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.