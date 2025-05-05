Жителей и гостей Электростали приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

На этой неделе в парке «Авангард» запланированы разнообразные мероприятия для любителей активного и познавательного отдыха. Посетителей приглашают на спортивные тренировки, концерты и детские творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие по баскетболу пройдет уже сегодня, 5 мая. Завтра, 6 мая, состоится мастер-класс по вокалу с Анной Балашовой, на котором посетители смогут раскрыть твой потенциал и узнать для себя новые секреты.

Также в этот день откроется выставка «Невидимый фронт», посвященная 80-летию Победы и 80-летию атомной отрасли. А в вечернее время можно будет попробовать свои силы и узнать технику греко-римской борьбы.

В среду в павильоне парка будут рады видеть всех желающих на танцевальной разминке. А 8 мая состоится познавательное мероприятие «Развивающий английский», на котором учить язык можно легко и весело.

В субботу, 10 мая, в парке запланирован концерт «Связь поколений» и кинопоказ «Максим Перепелица». Также в этот день состоится утренняя пробежка 5 верст и творческое мероприятие для юных гостей «Праздничный салют».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.