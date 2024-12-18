Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на фестиваль «Дмитровский пряник»

До 22 декабря дмитровчане и гости города могут посетить уникальную пряничную выставку, где для них проведут мастер-классы по выпеканию и росписи пряников, а также устроят увлекательные представления для детей и взрослых, тематические экскурсии и специальные туристические маршруты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль, посвященный пряничной традиции, уходит корнями в глубь веков. Дмитров известен своим производством пряников, и каждый год фестиваль привлекает около 5000 гостей. В этом году в мероприятии принимают участие кондитеры со всего Подмосковья, Москвы и Тулы, а также образовательные учреждения округа.

«За два дня фестиваль „Дмитровский пряник“ уже посетили около 600 человек. Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к истории Дмитрова, к его культурным традициям, а ещё — это вкусные угощения и интересные программы для детей и взрослых! Каждый найдет что-то для себя!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Закрытие фестиваля и подведение итогов конкурсной программы состоится 22 декабря. Не упустите шанс попробовать знаменитое лакомство и выбрать сладкие новогодние подарки.

Адрес: г. Дмитров, ул. Загорская, 17 (Музейно-выставочный комплекс).

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