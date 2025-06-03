Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на бесплатные мероприятия в парк

В предстоящие выходные парк им. И. А. Лямина в Яхроме станет центром активного отдыха и творчества для всей семьи. Гостей ждут спортивные состязания, мастер-классы и развлекательные программы на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 июня гостей ждут утренняя спортивная разминка, энергичные эстафеты, турнир по волейболу и настольный теннис. Любители творчества смогут проявить себя на мастер-классах «Символ Родины моей» и «Сделано в парке», а также окунуться в праздничную атмосферу программы «Моя страна — моя Россия».

8 июня в 16:00 начнется семейный праздник «Путешествие в лето» с играми, конкурсами и веселыми состязаниями. Детей ждут увлекательные мастер-классы «Нескучные каникулы» и «Сделано в парке», где каждый сможет создать что-то своими руками.

«Такие мероприятия укрепляют семейные ценности, популяризируют здоровый образ жизни и создают добрую традицию проводить время вместе. Программа будет интересна и малышам, и подросткам, и взрослым — отличный повод для всех поколений зарядиться летним настроением», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.