Жителей и гостей Чехова приглашают на мероприятия в парк «Дубки»

В парке «Дубки» села Троицкое на еженедельной основе проходят анимационные, развлекательные и спортивные программы для всех желающих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

1 мая всех желающих ждут на праздничную программу «Открытие теплого паркового сезона». В программе: анимационная и концертная программы, мастер-классы и праздничная торговля.

В пятницу запланирован цикл мастер-классов и спортивные тренировки в 13:00 и 15:15.

Расписание системных (еженедельных) мероприятий в парке «Дубки» с. Троицкое.

01.05.25 12:00–17:00 «Открытие теплого сезона» — парк «Дубки» с. Троицкое 0+

02.05.25 13:00–13:30 Мастерская в парке — парк «Дубки» с. Троицкое 12+

02.05.25 15:15–15:45 Мастер-класс по ОФП — парк «Дубки» с. Троицкое 12+

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.