Жителей Дмитровского округа приглашают посетить мероприятия в парке Лямина

Каждый вторник и пятницу в 16:00 в уютном домике на территории парка им. Лямина в Дмитровском округе проходят творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

А в выходные для всех гостей подготовлена насыщенная программа, в которой примут участие профессиональные команды Центров культурного развития «Яхромский» и «Синьковский».

Так, 19 октября в 16:00 в рамках системного расписания состоится концерт «Вот и лето прошло». В этот вечер для гостей парка прозвучат любимые песни. А для детей будет организована развлекательная программа «Веселые краски осени», а также викторина «В гостях у осени» и творческий мастер-класс «Ярких красок круговерть».

20 октября в 16:00 все желающие смогут принять участие в интересных играх, конкурсах и веселых состязаниях. Центр культурного развития «Синьковский» филиал Сельский дом культуры «Рогачево» подготовил развлекательную программу «Золотой микрофон» и спортивную семейную эстафету «Достигая цели», а также творческие мастер-классы для детей «В духе осени» и «Радуга творчества».

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