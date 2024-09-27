Женя Кривцова заявила, что пьет «заряженную» воду

Участница проекта «Звезды в джунглях», известный блогер Женя Кривцова поделилась секретами своего утра и опытом участия в шоу. По словам звезды, после пробуждения она старается пить «заряженную» воду, сообщает «ФедералПресс» .

«С утра стараюсь пить заряженную воду. Наливаю стакан чистой воды и проговариваю, каким хочу видеть мой день, какой хочу быть в нем. Говорят, вода имеет способность принимать и передавать энергию. И когда ты с классным посылом заряжаешь воду, то день проходит лучше. Также один из моих ритуалов на протяжении уже очень долгого времени — смузи», — рассказала блогер.

Кривцова призналась, что с утра она отказывается от тяжелой пищи, так как энергия и ресурс уходят на ее переваривание. В начале дня, по словам блогера, ей хочется быть бодрой и активной.

Она добавила, что от участия в проекте ТНТ получила очень много впечатлений. Вместе с тем знаменитость подтвердила, что из-за «Звезд в джунглях» столкнулась с экстремальным похудением на фоне особого рациона питания.