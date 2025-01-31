Жена Ливанова развеяла слухи о болезни артиста

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова опровергла слухи о его серьезном инфекционном заболевании, которые ранее распространились в СМИ, сообщает aif.ru .

Елена Ливанова отметила, что эти сообщения не соответствуют действительности. Она поделилась, что ее супруг действительно находится в медицинском учреждении, но в настоящее время его состояние стабильное, и он чувствует себя достаточно хорошо.

«Он сейчас находится в больнице, он себя чувствует хорошо и, в принципе, с ним все нормально», — заявила жена артиста.

Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о том, что у Василия Ливанова обнаружено тяжелое инфекционное поражение тканей, затрагивающее межпозвоночные диски. Также указывалось, что состояние артиста могут осложнять хронические заболевания и выраженная анемия.