Зазвездились и уволились: что стало с легендарными танцорами Булановой

Бывшие танцоры Татьяны Булановой, которые в одно время стали легендами рилсов, устроили пьяный дебош в поезде. Затем им пришлось попрощаться с работой у звезды. Танцоры отправились искать другое место, но их не берут из-за высоких запросов и нежелания тренироваться, сообщает Mash .

Сами танцоры утверждают, что причина их увольнения в избиениях. Якобы директор Булановой поднимал руку на девушку. После концерта 6 октября Максим и Алена Алалыкины напились, ворвались в поезд Чита — Улан-Удэ и начали на весь вагон кричать, что они танцоры Булановой.

Директор извинялся перед пассажирами. Вместе с проводниками он держал двери купе, чтобы пьяные танцоры не продолжали дебош. Штрафные санкции к танцевальному коллективу не применили, но ввели «сухой закон».

Такое наказание им тоже пришлось не по душе. Они отказались выступать и работать с директором. При этом Буланова не стала спорить и просить танцоров остаться, а спокойно приняла отказ. Еще один известный член ее коллектива Дмитрий Берегуля взял паузу в работе из-за больной спины.

После увольнения в карьере Алалыкиных наступила тишина, их зовут только на разовые выходы. Однако танцорам нужно все лучшее — контракты, звездный статус. Они считают, что работа с их личностями — уже целая пиар-кампания. Танцевальные коллективы также не хотят с ними сотрудничать. По их словам, коллеги не тренируются, а запросы выдвигают как у хедлайнеров. Танцевать в массовке дебоширы не хотят, а в сутки просят по 30 тыс. рублей каждому.

