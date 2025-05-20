Завершилась программа «Мастерская управления событиями»

Завершилась «Мастерская управления событиями» — образовательная программа, которая стала первым в России специализированным проектом, направленным на подготовку профессиональных кадров для организации общественно значимых мероприятий, передает пресс-служба организаторов.

Обучение проводила федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» и консалтинговая группа «Полилог» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО ЭИСИ и АНО «Диалог».

Только за 2024 год «Мастерская новых медиа» провела более 50 обучающих мероприятий, конференций и дискуссий федерального уровня. Консалтинговая группа «Полилог» участвовала в создании крупнейших событий страны: выставка-форума «Россия» на ВДНХ, международный симпозиум «Создавая будущее» и др.

Организаторы заложили в программу цель обучить специалистов создавать качественные мероприятия, продвигающие отечественную культуру и традиционные российские ценности. Площадками для обучения и обмена опытом стали Мастерская управления «Сенеж», Национальный центр «Россия», Музей Победы, Общероссийский народный фронт.

«Сегодня вокруг нас проводится много различных событий и мероприятий: фестивали, форумы, концерты, уличные праздники и многое другое, важно признать, что часто мы видим очень хороший уровень организации. Но, к сожалению, гораздо реже мы видим события, которые продвигают российскую культуру и традиционные ценности. Об этом, в первую очередь, и была наша программа — как создавать запоминающиеся, интересные события, в каждом элементе которого будет мощь и сила нашей страны и людей. Судя по отзывам участников, экспертов, а главное, по тем мероприятиям, которые провели наши участники уже во время обучения, все получилось», — подчеркнула заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Своим опытом с участниками поделились начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, руководитель VK Fest Зоя Новикова, замгендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина, руководитель театрального пространства «Арт-платформа» в новом Манеже Дмитрий Бикбаев и другие известные продюсеры, режиссеры, представители грантовых институтов и медиаменеджеры.

«Реализация масштабных государственных и общественно значимых событий всегда предполагает командную работу множества подрядчиков, и критически важно, чтобы все участники процесса обладали высокими компетенциями. Рассказывая о своем опыте и обучая специалистов, мы вносим вклад в развитие отрасли и совершенствуем собственную экспертизу. Программа заложила основу для комплексного профессионального роста организаторов значимых событий по всей стране», — отмечает Олег Карпилов, генеральный директор КГ «Полилог».

Уже во время обучения участники программы придумали и реализовали совместные проекты. Так, в преддверии 9 мая они запустили картасобытий80.рф – афишу событий, посвященных 80-летию Великой Победы. Платформа собрала более 500 парадов, концертов, лекций, выставок и других значимых событий, которые пройдут по всей стране в течение года.

Участники уже начали реализовывать свои авторские проекты в регионах страны.