Зарплата звезд «Квартета И» в РФ снизилась в 7 раз за 2 года

Гонорары звезд «Квартета И» упали в семь раз за два года. Россиянам больше не нравится слушать шутки мужчин в возрасте 40 и старше о жизни и девушках, сообщает SHOT .

Владельцы киностудии «Стрела» Ростислав Хаит, Сергей Петрейков и Леонид Барац теряют материальные средства. В 2023 году они заработали 142,1 млн рублей. В 2024-м размер прибыли составил только 20,6 млн.

Плохо проявил себя вышедший в 2024 году фильм «Один день в Стамбуле». Он провалился в прокате и оказался одним из худших среди всех фильмов квартета.

Хаит, Ларин, Барац и Петрейков пытаются заработать средства на всем — они снимают фильмы, ставят спектакли и продают лицензии на кино онлайн-сервисам. На последнем за год заработали 1,3 млн рублей. При этом 716 тыс. получили за фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».