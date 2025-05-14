Запись выступления «Бурановских бабушек» показали в полуфинале «Евровидения»

РФ появилась на конкурсе «Евровидение», несмотря на запрет на участие. На экранах в полуфинале продемонстрировали выступление «Бурановских бабушек», сообщает SHOT .

Пользователи в Сети обсуждают, что так, возможно, организаторы конкурса могли намекнуть на возвращение российских артистов.

После окончания зрительского голосования ведущие рассказывали о рекордах из истории европейского песенного конкурса. Поэтому они вспомнили и «Бурановских бабушек» из РФ. Это была группа с наибольшим суммарным возрастом участников (403 года).

«Бурановские бабушки» представляли страну на конкурсе в 2012 году с песней Party for everybody.

Из-за показа российской группы очень возмутились украинцы. Также они недовольны одним из высказываний ведущих, которые сказали, что Швейцария когда-то предложила формат конкурса, а само «Евровидение» должно быть неполитичным и нейтральным.

13 мая в Швейцарии стартовал конкурс «Евровидение». В нем примут участие 38 стран, представителей России среди них нет.