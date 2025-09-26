Захарова о Кеосаяне: он был одним из самых добрых людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования семье и всем близким в связи со смертью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна.

26 сентября ночью умер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Он долгое время находился в коме после сердечного приступа.

«Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в Кеосаяне доброжелательность была настоящая, не наигранная, в этом была его уникальность.

