«Задница висит на волоске»: адвокат прокомментировал драку Киркорова с Яблоковой

Адвокат Жорин: Киркорова могли «отменить» на телевидении после драки с Яблоковой

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что поп-король Филипп Киркоров мог столкнуться с «отменой» на ТВ после избиения режиссера «Золотого Граммофона» Марины Яблоковой, если бы конфликт не был разрешен, сообщает NEWS.ru .

Юрист считает, что артист не осознавал своей вины и не раискаивался в связи с произошедшим.

«Он чувствовал, что его задница висит на волоске, предполагаю, что кто-то ему поставил условие: или ты урегулируешь вопрос, или на телике тебя не будет. Это могла бы быть первая мощная „отмена“ (ред. — артиста)», — отметил Жорин.

Адвокат также поделился воспоминанием о случайной встрече с Киркоровым спустя несколько лет после этого случая на мероприятии, организованном Тимати, где они пересеклись на выходе из здания.

«Он, видя меня боковым зрением, стоя практически вплотную ко мне, сказал громко: „Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить“», — заключил Жорин.