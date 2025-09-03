«Зачем стриптиз тащить на сцену?»: Мизулина назвала провокацией концерт Крида

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала провокацией «стриптиз», происходящий на сцене во время скандального концерта Егора Крида в столичном спорткомплексе «Лужники».

Мизулина отметила, что в Лигу поступило много жалоб от родителей детей, которые были на концерте Крида. Взрослых шокировало происходящее на сцене. Они недовольны тем, что это увидели их несовершеннолетние дети.

Мизулина отметила, что в шоу Крида присутствовал «репертуар стриптиз-клубов», которые увидели маленькие мальчики и девочки, пришедшие на концерт.

«Зачем репертуар стриптиз клубов тащить на сцену и аудиторию в 86 тысяч человек, большая часть из которых маленькие дети?» — написала она в своем Telegram-канале.

Мизулина добавила, что для проведения таких мероприятий нужна маркировка 18+, которой у концерта Крида не было. По ее словам, происходящее было «провокацией и вызовом всему обществу в сложное время».

Ранее Мизулина обратилась в СК и Генпрокуратуру после концерта Егора Крида, где полуголая танцовщица исполняла откровенные танцы на сцене. Выступление артиста вызвало бурную критику фанатов.