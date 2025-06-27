«Заботливое платье» принцессы Дианы продали на аукционе за 520 тысяч долларов

По информации аукционного дома Julien’s Auctions, шелковое «заботливое платье» принцессы Уэльской Дианы ушло с молотка за 520 тыс. долларов. В этом наряде она часто посещала больницы, сообщает ТАСС .

Стартовая цена синего платья с цветочным узором составляла 50 тыс. долларов. Всего на аукционе выставили более 300 предметов, которые связаны с королевской семьей и непосредственно с принцессой Дианой.

Например, сумка Dior, которую ей подарила первая леди Франции Бернадетт Ширак, при стартовой цене в 5 тыс. долларов была продана за 325 тыс. долларов. Шляпка Дианы, в которой она разгуливала с принцем Чарльзом (нынешним королем Великобритании Карлом III) во время медового месяца, ушла с молотка за 26 тыс. долларов. На аукционе выставили не только одежду, но и подписанные «королевой сердец» открытки и фотографии.

«Стиль принцессы Дианы сохраняет актуальность не только потому, что это красиво, но и потому, что в нем много эмпатии. Это отражение женщины, которая стала и остается народной принцессой», — говорится в сообщении аукционного дома.

По мнению организаторов мероприятия, коллекция должна была познакомить людей с королевской семьей, помочь им понять, кем они были на самом деле, какие ценности имели. Наряды и предметы раскрывают настоящие человеческие истории, которые скрывались за короной.