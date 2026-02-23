За год певец Аркадий Укупник получил 38 штрафов на 47 тыс рублей за ПДД

За год певец Аркадий Укупник, предположительно, получил 38 штрафов на 47 тыс. рублей за нарушение ПДД. Артист не оплачивал их, поэтому деньги взыскали через суд, сообщает Mash .

На автомобиль Range Rover, принадлежащий Укупнику, 25 штрафов, предположительно, выписали за превышение скорости, шесть за разметку и знаки, два за запрещенные маневры.

Еще у артиста есть административное взыскание в размере пяти тыс. за неоплаченную парковку, езду по выделенной полосе (две тыс.). Также ему выписало штраф МАДИ в размере четырех с половиной тыс. Размер наибольшего взыскания составил 10 тыс.

В декабре 2025 года мировой суд признал Укупника виновным в рамках одного из эпизодов. Ему увеличили штраф в два раза, до девяти тыс. рублей.

Также у Укупника, предположительно, есть долги перед ФНС из-за имущества в размере 181 тыс. рублей и пени в размере 114 рублей.

