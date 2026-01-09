Выступление прима-балерины Большого театра Захаровой отменили во Флоренции

сегодня в 18:44

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова подтвердила отмену своего выступления, которое должно было состояться 20 и 21 января во Флоренции, сообщает газета «Известия» .

Ранее пресс-служба Teatro del Maggio Musicale заявила об отмене выступления Светланы Захаровой и ее супруга Вадима Репина в связи с международной напряженностью. Согласно данным газеты La Nazione, выступление российской балерины отменили после обращения посольства Украины во Флоренции.

«К сожалению, я подтверждаю об отмене концертов во Флоренции. Причины отмены вы уже знаете. Комментировать это событие не хочется», — заявила Захарова.

Прима-балерина добавила, что ей жаль зрителей, которые хотели посетить балет Pas de deux for toes and fingers.

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни скончалась выдающаяся артистка балета, бывшая солистка ленинградской сцены Эмма Минченок.

