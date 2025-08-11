Фото - © Комитет по культуре и туризму г.о. Щёлково

сегодня в 10:05

Выставка, живая музыка и игры: в Щелкове прошел «Сквер-фест»

В преддверии 100-летия городского округа в Щелкове проходит ряд праздничных мероприятий. 8 августа, жители и гости города стали участниками яркого летнего праздника — «Сквер-феста», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие подарило всем присутствующим незабываемые впечатления и отличное настроение перед выходными.

Программа фестиваля оказалась насыщенной и разнообразной. Гости смогли насладиться выступлениями уличных музыкантов, принять участие в увлекательных мегаиграх и посетить Аватар Арену. Особую атмосферу создала выставка детских художественных работ «Щелково — моими глазами», где были представлены яркие и талантливые картины юных художников.

Музыка, игры и искусство слились в единое целое, создав неповторимую атмосферу праздника. Сквер-фест стал отличным способом провести вечер пятницы, зарядиться позитивом и насладиться общением в приятной компании. Такие мероприятия делают городскую жизнь ярче и интереснее, объединяя людей разных возрастов и интересов, и позволяя необычно и позитивно проводить летние вечера, не выезжая из города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.