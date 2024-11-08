Выставка «Цветы» проекта «Активное долголетие» прошла в Ликино-Дулеве

Объединение «Цветы» в клубе «Активного долголетия» Орехово-Зуевского округа появилось пять лет назад. За это время серебряные мастерицы освоили работу с десятками материалов, среди которых — джут, гофрированная бумага, ленты, пряжа и другое. Занятия по рукоделию проводит Галина Анатольевна Кухаренко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для жителей старшего возраста провожу занятия по декоративно-прикладному творчеству. Учу работать с гофрированной бумагой, провожу уроки вышивания и плетения», — рассказала руководитель объединения Галина Анатольевна Кухаренко.

На сегодняшний день каждая участница творческой студии может сама давать мастер-классы по рукоделию. Свои лучшие работы рукодельницы представили на отчетной осенней выставке в зимнем саду Ликино-Дулевского отделения реабилитации Орехово-Зуевского округа.

Впереди новые работы и эксперименты.

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