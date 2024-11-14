Выставка творческий работ «Окна» откроется в Картинной галерее в Балашихе 16 ноября, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В экспозиции представлены работы уже известных мастеров изобразительного искусства — Алексея Проценко, Михаила Маякова, Алексея Носенко, Евгении Беляничевой, Ольги Севастьяновой, Натальи Назаренко и других авторов, неоднократно участвующих в выставках «Общества Художников».

Отдельным блоком на выставке представлены работы самодеятельных авторов Народного коллектива студии «Декор», который возглавляет уже не одно десятилетие Людмила Ивановна Ефановна.

Ключевой частью экспозиции является коллективный проект «Окна». Реализации проекта предшествовала длительная работа по осмыслению задачи и поиску разнообразных решений для каждого автора. Больше двадцати участников предлагают свою интерпретацию темы в произвольных графических техниках (акварель, тушь, карандаш, коллаж, линогравюра, фломастер и т. п.).

В широком смысле слова каждая работа художника — это окно из его внутреннего мира в окружающее пространство. Полная свобода самовыражения — как в рамках темы, так и в выборе материала — окна соединяют доступные взгляду объемы и в то же время позволяют заглянуть не только в закрытые комнаты, но и в зыбкую память о прошлом.

Оказалось, что трепетная тема воспоминаний пронизывает многие работы и объединяет общее пространство выставки.

Наряду с графическими листами в экспозиции представлена живопись, мозаика, прикладное искусство. В большинстве этих работ авторы осмысливают ту же тему окон — она широка, заманчива и интересна.

Выставка работает по адресу: Балашиха, проспект Ленина, д. 10

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