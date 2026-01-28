Выставка Татьяны Малюковой откроется 3 февраля в Щелковском музее

Выставка живописи художницы Татьяны Малюковой начнет работу 3 февраля в Щелковском историко-художественном музее и продлится до 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены работы Татьяны Малюковой в различных жанрах: портреты, натюрморты и пейзажи. Художница часто путешествует, поэтому многие натюрморты созданы на основе впечатлений из разных регионов. Пейзажи написаны в Москве, Подмосковье и Крыму, а на портретах изображены близкие, друзья и ученики автора.

Татьяна Малюкова окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, состоит в Московском союзе художников и регулярно участвует в выставках. Она работает в области станковой и монументальной живописи, а также книжной графики. Картины художницы хранятся в музее-заповеднике «Абрамцево» и частных коллекциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.