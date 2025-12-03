Выставка рождественских ангелов открылась в Ногинске 2 декабря

Выставка «Ангел прилетел» с уникальными куклами рождественских ангелов открылась 2 декабря в филиале «Почтовая станция Богородск» Ногинского музейно-выставочного центра и будет работать до конца января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В филиале «Почтовая станция Богородск» Ногинского музейно-выставочного центра 2 декабря открылась выставка «Ангел прилетел». Посетителям представлено около 200 кукол рождественских ангелов, выполненных из стекла, керамики, дерева, текстиля, кожи, кружева и макарон. Среди экспонатов — интерьерные ангелы, ангелы Тильда, солдатские ангелы, ангелы-колокольчики.

Большинство фигурок предоставлено из частных коллекций. Педагог дополнительного образования из «Центра образования для детей и взрослых» Тришкина Елена Геннадьевна поделилась своими экспонатами. Также представлены работы педагогов центра: Усовой Елены Викторовны, Крушедольской Елены Николаевны и Комаровой Елены Владимировны. Все фигурки отличаются утонченностью и вниманием к деталям.

Первыми посетителями выставки стали учащиеся Православной гимназии, которые с интересом слушали экскурсовода и погрузились в атмосферу рождественской сказки. Организаторы отмечают, что выставка впервые прошла 10 лет назад, и теперь ее решили повторить, чтобы подарить посетителям праздничное настроение.

Экспозиция будет работать до конца января. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (496) 514-57-14.

