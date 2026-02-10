Выставка «Потоки времени» откроется 14 февраля в Егорьевском музее

сегодня в 15:14

Выставка декоративного искусства «Потоки времени» откроется 14 февраля в Егорьевском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция познакомит посетителей с техникой таписсерии — уникальной технологией ткачества, основанной на модификации полотняного переплетения. Автор выставки — Людмила Хозяшева, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры Гжельского государственного университета, член Союза художников России, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

В экспозиции представлены текстильные произведения: гобелены, батик, войлок и другие работы, выполненные с использованием природных и синтетических волокон, а также различных техник ткачества, вязания узлов, плетения и декорирования тканей. Художница применяет в своих работах растительные компоненты.

Открытие выставки состоится в 15:00, вход свободный. Экспозиция будет работать до 19 марта. Дополнительная информация размещена на сайте Егорьевского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.