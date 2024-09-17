Выставка известного Российского художника открылась в Павловском Посаде

Выставка «Левитация» — настоящий подарок для всех жителей и гостей города Павловский Посад. У каждого, кто решит посетить ее, появится уникальный шанс прикоснуться к личному творческому пространству мастера, который обладает индивидуальным стилем и поэтикой.

Каждая из работ основана на эпизодах жизни Марии они отражают всё то, и всех, кого она любит! Вся выставка складывается в единую картину, которая приоткрывает внутренний мир автора и, одновременно с этим, вызывает отклик в душе зрителя. Сюжеты, изображенные на полотнах, вряд ли происходили с каждым. Однако именно они становятся узнаваемыми и вызывают целую гамму чувств, сравнимых с настоящими воспоминаниями.

Приглашаем всех желающих посетить уникальную художественную выставку, которая будет проходить до 8 ноября.

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