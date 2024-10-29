Выставка и дефиле состоятся в рамках форума «Культура. Традиции. Наследие»

Выставка произведений народных художественных промыслов и дефиле уникальной одежды состоятся в рамках первого российского ежегодного форума «Культура. Традиции. Наследие», который пройдет 8 ноября, сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

Мероприятие стало своеобразной коммуникационной платформой. Гости будут обсуждать роли нематериального культурного наследия — народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.

Посетители форума смогут увидеть более 200 уникальных предметов, выполненных высокопрофессиональными художниками, на специальной выставке. Экспонаты получили признание и высокие оценки экспертов во многих странах.

На выставке представят иконы, художественную резьбу по дереву, ювелирное искусство, художественную вышивку, художественное кружевоплетение, косторезное искусство, детские игрушки царской семьи, печатные издания, декоративную роспись по металлу, лаковую миниатюрную живопись и многое другое.

Кроме того, для гостей состоится дефиле — демонстрация уникальной одежды от высокопрофессиональных художников Высшей школы народных искусств (академии). Будут представлены 80 произведений искусства, каждое из которых требует более года ручного труда.

Академия ведет подготовку художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме, в том числе в дефиле — художественная вышивка и художественное кружевоплетение.

Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Работы принимали участие более чем в 20 зарубежных выставках за последние пять лет. В том числе они выставлялись в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в текущем году.

«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять все великолепие художественного наследия страны во всем мире. Первая миссия нашей академии — подготовка для нашей страны высококвалифицированных художников по каждому виду народных художественных промыслов», — отметила президент Высшей школы народных Искусств (академии) Валентина Максимович.

Она добавила, что вторая миссия заключается в том, чтобы представлять высокоэстетичное традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения через высокую эстетику культурного наследия страны.

На форум приглашены советник президента РФ Елена Ямпольская, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, представители бизнеса и науки.

Организатором форума стал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России при участии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)», ООО «ТД Культура дома», АНО Центр основ семьеведения и управления домом».

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте СПП «Иволга»