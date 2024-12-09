Выставка художника-героя Александра Федорова открылась в Петербурге

В этом году церемонию чествования Героев России в Санкт-Петербурге открывалa выставка работ Александра Федорова, представляющего Союз художников. Его произведения, созданные на фрагментах картона, привлекли внимание присутствующих — участников специальной военной операции. Среди них некогда был и сам Федоров, который около года назад добровольно присоединился к отряду «Невский», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Александр Федоров подписал годовой контракт с добровольческим отрядом «Невский», чтобы после завершения службы вернуться к своей жизни и воспитывать сыновей.

Он отправился на фронт в конце декабря 2023 года, а 13 января уже находился в зоне боевых действий. На протяжении двух месяцев он не выходил на связь. Жена даже подала заявление о его розыске. В итоге, 3 марта 2024 года он вышел на контакт всего на 30 секунд, подтвердив, что жив и все в порядке.

Однако 7 марта его супруга зашла в Telegram-канал его воинской части и увидела позывной Зодчий — это был позывной ее мужа. Оказалось, что это был некролог ему. Жена не была уведомлена, и о смерти мужа узнала именно так.

Александр Федоров посмертно представлен к ордену Мужества. Он погиб в результате минометного обстрела.