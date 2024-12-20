Выставка дизайнерских елей открывается в рамках зимнего фестиваля в Москве

Выставка дизайнерских елей открывается в рамках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве». В текущем году главная тема новогоднего декора елей — «Любимые фильмы детства», сообщает пресс-служба оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В качестве источника вдохновения для создания авторских эскизов были выбраны знакомые с детства новогодние фильмы: «Чародеи», «Обыкновенное чудо», «Морозко», «12 месяцев» и другие.

С 11 ноября по 1 декабря 2024 года проходил отбор участников для конкурса на создание эскизов новогодних игрушек для проекта — выставки дизайнерских елок. К участию приглашались известные дизайнеры, художники, студенты профильных вузов и творческие коллективы. Они должны были разработать дизайн елочных игрушек и украшений, используя свою фантазию и творческий подход.

В своих эссе, которые прилагались к заявке, авторы рассказывали, что послужило источником вдохновения для создания образа новогодних игрушек: яркие детские воспоминания, аромат мандаринов и хвои, теплота новогоднего вечера, который можно было провести в кругу семьи за просмотром любимых фильмов.

Затем вместе с известным модельером Артемом Кривдой, который является креативным директором проекта, авторы лучших работ украшали рождественские елки в центре Москвы.

В праздничные дни посетители площадки смогут увидеть елки, которые превратились в произведения искусства. Каждая из них — работа известных отечественных модельеров. Авторские елки создали дизайнеры Артем Кривда, Алена Ахмадуллина, Гоша Рубчинский и Игорь Чапурин.

Праздничный декор рождественских деревьев разработали создатели ведущих столичных брендов одежды Лева Каминский (Haliky), Элина Бочкаева (Ellyme), Евгения Линович (Masterpeace), Юлия Елисеева (You Wanna), Катя Добрякова (КАТЯ DOBRЯKOVA), Денис Родькин, Элеонора Севенард и Александра Гапанович (Gapanovich).

Также результат совместного творчества представили Алиса и Юля Рубан (Ruban), владелицы бренда Botrois Юлия Гайдукова и Анастасия Сергеева. Кроме того, все желающие смогут увидеть елку от модных домов YANA Яны Расковаловой и EFREMOV Сергея Ефремова.

Известный певец Егор Крид раскрыл поклонникам новые грани своего таланта, и его авторская елка, оформленная в стиле ретрокино, заняла почетное место среди работ лучших российских дизайнеров.

Всего для украшения новогодних деревьев использовали более 7,5 тыс. елочных игрушек и 4,5 км гирлянд. Жители и гости столицы могут насладиться авторскими инсталляциями на протяжении всех новогодних праздников на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ранее в 11 административных округах Москвы заработали 270 официальных точек по продаже новогодних елей.