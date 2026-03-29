«Вышел как в тумане»: Киркоров прокомментировал курение в аэропорту Барнаула

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на скандал вокруг своего поступка после прилета в Барнаул ради запланированного концерта. Заявил, что не проконтролировал момент с выходом из здания воздушной гавани перед курением, так как находился «как в тумане», сообщает Telegram-канал «112» .

«Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», — сказал Киркоров.

Инцидент с певцом активно обсуждают в Сети второй день подряд. Момент, когда Киркоров закурил в здании аэропорта, попал в обзор камеры очевидца случившегося.

Ранее сообщалось, что на опубликованных кадрах видно, что Киркоров шел по направлению к выходу из аэропорта в сопровождении команды и в какой-то момент достал сигарету, зажигалку, остановился и закурил, затем пошел дальше. Этот поступок вызвал волну возмущений среди россиян.

