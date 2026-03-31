«Выпила парочку бокалов»: Дана Борисова опровергла слухи об алкогольном срыве

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала видео с отдыха, где она пьет алкоголь, и назвала обвинения в срыве провокацией, сообщает Общественная Служба Новостей .

В Сети появилось видео, на котором Дана Борисова во время отпуска пьет алкогольный коктейль. После публикации ролика в комментариях появились предположения о возможном срыве телеведущей.

Борисова заявила, что позволила себе лишь несколько бокалов спиртного и контролировала ситуацию.

«Каждый человек во время отпуска позволяет себе какие-то слабости. Раньше тоже писали, что я сорвалась и снова якобы не выхожу из запоя, но это все ложь и провокация со стороны хейтеров. Очень многие издания меня не прочь грязью облить ради рейтингов, поэтому не нужно вестись на эти провокации. Да, честно говоря, я выпила парочку бокалов, но это не стало поводом для глобального срыва, потому что я себя контролирую. Более того, я принимаю препараты для улучшения своего психического состояния. Если я буду только, простите, бухать, то меня надолго не хватит», — отметила телеведущая.

Она добавила, что после непродолжительного срыва во время отдыха больше не употребляла алкоголь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.