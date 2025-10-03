Блогер Артем Чекалин после суда о продлении срока домашнего ареста рассказал о новом увлечении. По его словам, он читает изотерические книги, в том числе по нумерологии, сообщает РЕН ТВ .

Чекалин рассказал, что, пока находится под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе денег за пределы России, увлекся чтением. Особенно его впечатлила книга одного из самых жестоких преступников 1990-х годов Сергея Буторина. В ней рассказывается история криминальной Москвы в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Также Чекалин прочел книгу по нумерологии. На вопрос журналиста о том, может ли он теперь назвать себя нумерологом или тарологом, пошутил, что начнет этим зарабатывать в будущем.

«Как выйду, буду бабки грести лопатой», — в шутку сказал Чекалин.

На суде о продлении меры пресечения присутствовал только Чекалин. Его бывшая жена Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, которая также находится под домашним арестом, в настоящее время находится с их младшим сыном в больнице. Трехлетний мальчик травмировал легкое, когда играл дома со старшим братом.

Бывшие супруги находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Суд продлил им меру пресечения до 26 ноября 2025 года.

