Выяснилось, уедет ли Макаревич* из Израиля после попадания его дома под обстрел
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Андрей Макаревич* с семьей пережил ракетный обстрел в Израиле. Его дом у Хайфы получил повреждения, но никто не пострадал, сообщает aif.ru.
Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что семья возвращалась от друзей, когда начался ракетный удар. Им пришлось около 40 минут лежать на обочине, а затем добираться домой «мелкими перебежками».
В доме у Хайфы выбило стекло в детской комнате, сад засыпало кусками металла. Внутри никого не было, так как все находились в гостях.
«По счастью, все целы — вся семья в этот момент была в гостях. Сейчас Макаревич* едет с „Машиной Времени“ в тур… Так что нет, никто никуда не перебирается», — подчеркнул пресс-секретарь артиста Антон Чернин.
Он добавил, что Макаревич* с группой отправляется в концертный тур. Первым городом станет Варшава, где 12 числа «Машина времени» выступит на фестивале Outloud. Затем запланированы концерты в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.
Продюсер Павел Рудченко допустил другой сценарий. По его мнению, после обстрелов семья музыканта может переехать в США, а не в Европу. Чернин также анонсировал новый сольный альбом, записанный Макаревичем* в домашней студии во время бомбардировок.
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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.