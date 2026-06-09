Выяснилось, уедет ли Макаревич* из Израиля после попадания его дома под обстрел

Андрей Макаревич* с семьей пережил ракетный обстрел в Израиле. Его дом у Хайфы получил повреждения, но никто не пострадал, сообщает aif.ru .

Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что семья возвращалась от друзей, когда начался ракетный удар. Им пришлось около 40 минут лежать на обочине, а затем добираться домой «мелкими перебежками».

В доме у Хайфы выбило стекло в детской комнате, сад засыпало кусками металла. Внутри никого не было, так как все находились в гостях.

«По счастью, все целы — вся семья в этот момент была в гостях. Сейчас Макаревич* едет с „Машиной Времени“ в тур… Так что нет, никто никуда не перебирается», — подчеркнул пресс-секретарь артиста Антон Чернин.

Он добавил, что Макаревич* с группой отправляется в концертный тур. Первым городом станет Варшава, где 12 числа «Машина времени» выступит на фестивале Outloud. Затем запланированы концерты в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Продюсер Павел Рудченко допустил другой сценарий. По его мнению, после обстрелов семья музыканта может переехать в США, а не в Европу. Чернин также анонсировал новый сольный альбом, записанный Макаревичем* в домашней студии во время бомбардировок.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.