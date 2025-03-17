Выгнали Богомола: зрители негодуют из-за последней номинации в шоу «Маска»

Поклонники и члены жюри популярного проекта «Маска» отметили экватор шоу. В этот раз покинуть сцену и раскрыть свою личность пришлось участнику в костюме Богомола. Оказалось, что в нем скрывалась певица, бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, сообщает E1.RU .

В последнем выпуске в номинацию отправились Окунь, Боксер и Богомол. В прошлый раз последний чуть не отправился домой, но персонажа вовремя спасли. В этот раз Филипп Киркоров захотел снять маску с Окуня, но другие члены жюри решили, что проект покинет Богомол.

«Я как слышал свою любимицу, мою красавицу Ольгу Серябкину, так я ее и продолжаю слышать», — предположил Киркоров, кто скрывается в костюме насекомого, и оказался прав.

Серябкина поблагодарила за участие и призналась, что ей очень понравился проект. При этом в Сети разразился настоящий скандал. Зрители оказались недовольны номинацией. Особенно всех повергло в шок, что в претенденты на выбывание попал Окунь.

«Как можно было отправить на номинацию Окуня? Вы там не офигели, зрители?» — написал один из комментаторов.

Ранее в «Маске» разоблачили героя в костюме Капибары. Им оказался известный блогер и певец Эльдар Джарахов. По мнению членов жюри, его выдал маленький рост.