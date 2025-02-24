«Тебя выдал рост»: на шоу «Маска» разоблачили героя в костюме Капибары

В музыкальном шоу «Маска» на телеканале НТВ рассекретили участника в костюме Капибары — им оказался блогер и певец Эльдар Джарахов. В жюри пошутили, что героя выдал его небольшой рост, сообщает The Voice Mag .

В третьем выпуске популярного проекта в номинацию попали Утка, Овечка и Капибара. Зрители спасли Утку, а жюри — Овечку. Перед разоблачением самого милого персонажа этого сезона каждый член жюри выдвинул свою версию, кто же скрывается под маской.

Филипп Киркоров и Тимур Родригез сразу заявили, что Капибара — это Джарахов, к их версии присоединилась и Валерия. Денис Клявер посчитал, что перед ними актер Игорь Миркубанов. У Регины Тодоренко образовался целый список «подозреваемых», но она остановилась на Александре Буйнове.

«Тебя выдал рост, Эльдарчик», — сказал Киркоров, когда Джарахов снял маску.

Блогер поблагодарил проект за возможность выступить на сцене и признался, что он даже ниже, чем кажется, и снял большие лапы Капибары. До этого в шоу рассекретили Коровку — ей оказалась актриса Агата Муцениеце. Она расстроилась, что пришлось покинуть проект так рано.

«Маска» — российская адаптация всемирно популярного формата The Masked Singer. В каждом сезоне участвуют по 14 звезд. Все они прячутся в костюмах разных героев и поют на сцене. Задача жюри — разгадать, кто же скрывается под маской.