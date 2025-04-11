Выбирали зрители: объявлен список номинантов премии RU.TV

В отеле Four Seasons Moscow 9 апреля прошло препати Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Кульминацией вечера стало объявление списка номинантов предстоящей церемонии. Кроме того, собравшиеся первыми узнали о сюрпризах, которые ждут гостей на грандиозном шоу 21 мая в LIVE АРЕНА.

Каждый год премия телеканала RU.TV удивляет оригинальным сценарием и неповторимой стилистикой. Предстоящее мероприятие обещает представить публике новую и захватывающую концепцию.

После вступительного слова главного редактора микрофон перешел к ведущему вечера Ивану Чуйкову, которому была доверена почетная миссия — назвать имена номинантов. Долгожданные объявления чередовались с выступлениями звезд.

В тот вечер на сцене выступили Дима Билан, Николай Басков, Мот, Серега, JONY, Ольга Серябкина, Слава, Анна Семенович, Алсу, Джиган, Артур Пирожков, Хабиб, группа SEREBRO и Владимир Пресняков.

Среди приглашенных на препати были замечены Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, NYUSHA, Юрий и Владимир Киселевы, Наталья Подольская, Оксана Самойлова, Дарья Блохина, Владимир Кристовский, Виктория Дайнеко, группа «Фабрика», Самира Мустафаева, Khvicha Lucca, TONI, Elman, NANSI & SIDOROV, Екатерина Земская и многие другие.

В зале царила атмосфера невероятной энергии, гости танцевали и подпевали артистам, а также бурно приветствовали каждого объявленного номинанта.

В этом году номинантов на премию выбирали зрители, предлагая имена достойных, по их мнению, артистов. Из множества претендентов экспертный совет отобрал наиболее часто упоминаемых. Такой подход позволяет максимальному числу исполнителей претендовать на победу, делая грядущую борьбу особенно захватывающей.