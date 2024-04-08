Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в парках Подмосковья

В Подмосковье стартует II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Очный этап фестиваля пройдет в конце весны — начале лета в подмосковных парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен развиваться и получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами. Это будет прекрасным опытом как для начинающих танцоров, так и для тех, кто в индустрии уже давно», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что очный этап фестиваля пройдет с мая по июнь на территории 30 парков Московской области и завершится масштабным гала-концертом в сентябре.

Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек, возраст участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор. Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф с 8 по 17 апреля 2024 года.

«В прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тысяч посетителей. Хочу отметить, что танцевальное движение в Московской области очень активно развивается, и самое главное, что дает наш фестиваль — это доступная площадка, где молодежные танцевальные команды могут заявить о себе», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

В прошлом году заключительный гала-концерт собрал 37 команд-финалистов в Пестовском парке Балашихи. Его зрителями стали порядка 12 тысяч человек, а победителем был объявлен танцевальный коллектив Marvel Crew из Серпухова.

«Фестиваль стал ярким событием прошлого года в Подмосковье и важным для развития творческого потенциала молодежи региона. Уверены, что в этом году проект станет масштабнее и вызовет больший резонанс как среди участников, так и среди зрителей фестиваля. Мы с нетерпением ждем встречи с ними», — сообщил руководитель проекта «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

В состав жюри вместе с Егором Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев; художественный руководитель, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель 4 сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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