Второй инфаркт: Сухоруков рассказал, как себя чувствует после операции на сердце

Популярный российский артист Виктор Сухоруков в начале марта перенес операцию на сердце — у него случился инфаркт, из-за этого пришлось отменить спектакли и съемки, сообщает сайт MK.ru .

По словам актера, он чувствовал себя отлично — «ничего не предвещало». Февраль выдался у Сухорукова очень насыщенным: съемки в фильме «Красавица в Петербурге», шесть городов, сумасшедшие нагрузки, но он не жаловался.

Однако 3 марта Сухорукова срочно госпитализировали в московскую больницу с острым инфарктом миокарда и сделали операцию по коронарному шунтированию сердца. Сейчас звезда «Брата» чувствует себя хорошо и уже проходит реабилитацию.

Он отметил, что операция прошла успешно, а врачи — «грандиозные».

«Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. Но как выяснилось во время операции, это у меня, оказывается, второй инфаркт — первый случился в 2008-м. Надеюсь, что все наладится. И бог есть», — рассказал Сухоруков.