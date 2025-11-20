Встретила красивая с ужином: Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной

сегодня в 12:16

Shaman: я сделал предложение Мизулиной за ужином и подарил ей цветы

Певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) в интервью РИА Новости раскрыл подробности того, как сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Это случилось дома во время ужина.

В тот день Shaman вернулся из тура. Мизулина его встретила с приготовленным ужином.

Дронов рассказал, что всегда приходит домой с букетом цветов. Так было и в тот раз.

«Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: «Да»», — заявил Shaman.

5 ноября Дронов и Михулина поженились. в ЗАГСе в Донецке ДНР. На мероприятие приезжал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

