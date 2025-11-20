Встретила красивая с ужином: Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman: я сделал предложение Мизулиной за ужином и подарил ей цветы
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) в интервью РИА Новости раскрыл подробности того, как сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Это случилось дома во время ужина.
В тот день Shaman вернулся из тура. Мизулина его встретила с приготовленным ужином.
Дронов рассказал, что всегда приходит домой с букетом цветов. Так было и в тот раз.
«Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: «Да»», — заявил Shaman.
5 ноября Дронов и Михулина поженились. в ЗАГСе в Донецке ДНР. На мероприятие приезжал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
