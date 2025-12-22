«Всю ночь провели в пуховиках»: Запашный рассказал, как чуть не замерз в Ростове

Аскольд Запашный рассказал об ужасных условиях во время гастролей в Ростове

В период новогодних праздников многие знаменитости отправляются на гастроли. Однако условия проживания артистов не всегда соответствуют ожиданиям. Общественная Служба Новостей поинтересовалась у известного дрессировщика Аскольда Запашного о его самых кошмарных новогодних воспоминаниях.

По словам артиста, однажды перед январскими праздниками его команда должна была выступить с шоу в Ростове-на-Дону. Мероприятие могло не состояться из-за неприемлемых условий, в которых оказались артисты.

«Нас поселили в гостиничные номера, где не было никаких нормальных условий. Мы всю ночь провели в пуховиках, чтобы не умереть от холода, потому что номера не отапливались, а на улице была минусовая температура», — поделился Запашный.

Дрессировщик признался, что эта поездка оставила один из самых неприятных отпечатков в его памяти, и об этих гастролях он предпочитает не вспоминать.

«Единственный луч света — это то, что был Новый год, у нас было хорошее настроение и желание побыстрее отработать, чтобы вернуться в Москву», — добавил Запашный.

Несмотря на неудобства, запланированное выступление все же состоялось, и жители Ростова остались довольны концертом, заключил он.

