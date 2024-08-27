Всероссийскую акцию «Ночь кино» в Подмосковье посетили более 43 тыс зрителей

В Подмосковье 24 августа прошла всероссийская акция «Ночь кино». Ее посетили более 43 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для показов организаторы отобрали три флагманских проекта для зрителей: фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Московская область участвует в акции «Ночь кино» уже в девятый раз. Демонстраторами акции стали 258 площадок: кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки региона, уличные кинотеатры. На отдельных площадках были подготовлены специальные фотозоны. При этом в рамках проекта гости смогли принять участие в мастер-классах и киновикторинах, а также были организованы конкурсы детских рисунков по мотивам фильмов, анимационные и концертные программы.

Куратором показов в Подмосковье является ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатор всероссийской акции «Ночь кино» — компания РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, фонда кино и МИД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.