Всероссийская игра «Девушки в погонах» объединила более 100 команд в Домодедове

На базе воинской части в Ильинском состоялась Восьмая Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», посвященная кубку ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной. Мероприятие объединило более 100 команд из Подмосковья, Луганской народной республики и других регионов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более тысячи девушек, которые продемонстрировали силу духа, знания и навыки в области военного дела.

Игра, стартовавшая восемь лет назад в Подольске, приобрела широкую популярность среди юных патриоток страны. «В этом году игра впервые получила статус международной. Для нас это не просто соревнования, это важный военно-патриотический проект», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В поздравлении участницам ветеран вооруженных сил, генерал-полковник Иван Морозов, подчеркнул значимость мероприятия: «Данное мероприятие связано с подготовкой вас к службе в кадрах вооруженных сил. И чтобы вы были достойными гражданами Российской Федерации».

Девушки успешно прошли несколько этапов, включая сборку и разборку автомата, марш-бросок, преодоление полосы препятствий и оказание медицинской помощи. Домодедовская команда показала отличные результаты, заняв второе почетное место, уступив лишь команде из Подольска.

Этот день стал настоящим праздником любви к родной земле, подчеркивая важность ценностей национального единства, милосердия, справедливости и патриотизма, о которых говорил президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.