Врачам пришлось ввести в кому актера Ливанова из-за поражения мозга

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Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Актера Василия Ливанова искусственно ввели в медикаментозную кому. Ему становится все хуже, сообщает Mash .

По прогнозам врачей, медикаментозная кома может помочь организму актера восстановиться. Она должна помочь избежать отека мозга.

Там у Ливанова обнаружилось большое количество жидкости. Мозг слабо насыщается кислородом. У актера также обнаружили признаки наличия рака.

Артист находится в реанимации с 29 сентября. Его увезли в больницу с инсультом.

Ранее сообщалось, что Ливанову парализовало правую часть тела. У него могут появиться когнитивная дисфункция и психические расстройства, если вылечить его не удастся.